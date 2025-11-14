Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Кобахидзе и Мирзоян обсудили использование транзитного потенциала Грузии и Армении

    В регионе
    • 14 ноября, 2025
    • 19:14
    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном возможности эффективного использования транзитного потенциала двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны провели переговоры в рамках визита Мирзояна в Тбилиси.

    Во время встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном.

    Мирзоян подчеркнул, что итоги Вашингтонского саммита открывают новые возможности для региона и выразил благодарность Грузии за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

    Стороны также обменялись мнениями о международных событиях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

    Армения Грузия Ираклий Кобахидзе Арарат Мирзоян
    Gürcüstan və Ermənistanın tranzit potensialından istifadə imkanları müzakirə edilib
    Kobakhidze and Mirzoyan discuss transit potential of Georgia and Armenia

