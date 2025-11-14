Кобахидзе и Мирзоян обсудили использование транзитного потенциала Грузии и Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном возможности эффективного использования транзитного потенциала двух стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны провели переговоры в рамках визита Мирзояна в Тбилиси.

Во время встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном.

Мирзоян подчеркнул, что итоги Вашингтонского саммита открывают новые возможности для региона и выразил благодарность Грузии за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями о международных событиях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.