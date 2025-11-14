Кобахидзе и Мирзоян обсудили использование транзитного потенциала Грузии и Армении
- 14 ноября, 2025
- 19:14
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с главой МИД Армении Араратом Мирзояном возможности эффективного использования транзитного потенциала двух стран.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны провели переговоры в рамках визита Мирзояна в Тбилиси.
Во время встречи стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и достигнутые 8 августа в Вашингтоне договоренности между Баку и Ереваном.
Мирзоян подчеркнул, что итоги Вашингтонского саммита открывают новые возможности для региона и выразил благодарность Грузии за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.
Стороны также обменялись мнениями о международных событиях и других вопросах, представляющих взаимный интерес.
