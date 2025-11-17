Премьер Грузии и глава Минюста Армении обсудили развитие связей между двумя странами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр юстиции Армении Србуи Галян в Тбилиси обсудили вопросы стратегического партнерства и развитие отношений между Арменией и Грузией.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

"Было обсуждено сотрудничество Грузии и Армении в различных двусторонних и международных форматах. Было уделено внимание эффективному партнерству Грузии и Армении в сфере правосудия и важности обмена опытом между странами в этом направлении. Была подчеркнута важность установления устойчивого мира на Южном Кавказе, а также долгосрочного и стабильного развития региона", – говорится в сообщении.

Галян примет участие в очередном грузино-армянском юридическом форуме.