Премьер Грузии и глава Минюста Армении обсудили развитие связей между двумя странами
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 17:12
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и министр юстиции Армении Србуи Галян в Тбилиси обсудили вопросы стратегического партнерства и развитие отношений между Арменией и Грузией.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.
"Было обсуждено сотрудничество Грузии и Армении в различных двусторонних и международных форматах. Было уделено внимание эффективному партнерству Грузии и Армении в сфере правосудия и важности обмена опытом между странами в этом направлении. Была подчеркнута важность установления устойчивого мира на Южном Кавказе, а также долгосрочного и стабильного развития региона", – говорится в сообщении.
Галян примет участие в очередном грузино-армянском юридическом форуме.
