Премьер Грузии готов возобновить стратегическое партнерство с США

Мы искренне готовы возобновить стратегическое партнерство с США.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

Он отметил, что Тбилиси готов начать стратегическое партнерство с Вашингтоном с "чистого листа" и перестроить его с конкретной дорожной картой.

"Нам нужна официальная позиция США по нашему предложению. Мы готовы обсуждать любой вопрос. Мы искренне готовы возобновить стратегическое партнерство с США с конкретной дорожной картой. Но пока со стороны Вашингтона наблюдается молчание", - сказал Кобахидзе.

Премьер-министр отметил, что будущее грузино-американских отношений будет зависеть от результата политической борьбы внутри США.

"Мы ждем официальной позиции от США, также терпеливо будем ждать назначения посла в Грузии. Восстановление отношений будет зависеть от того, кто победит в борьбе между администрацией Трампа и "глубинным государством". Посмотрим, чем закончится эта борьба".

Кобахидзе также позитивно оценил приостановку принятия "Акта о друзьях", который обсуждался в Конгрессе США:

"Приостановка принятия этого акта показывает, что "глубинное государство" не смогло достичь своей цели. Для нас главный вопрос - восстановление отношений на основе реального партнерства".