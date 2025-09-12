Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Премьер Грузии готов возобновить стратегическое партнерство с США

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 03:26
    Премьер Грузии готов возобновить стратегическое партнерство с США

    Мы искренне готовы возобновить стратегическое партнерство с США.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".

    Он отметил, что Тбилиси готов начать стратегическое партнерство с Вашингтоном с "чистого листа" и перестроить его с конкретной дорожной картой.

    "Нам нужна официальная позиция США по нашему предложению. Мы готовы обсуждать любой вопрос. Мы искренне готовы возобновить стратегическое партнерство с США с конкретной дорожной картой. Но пока со стороны Вашингтона наблюдается молчание", - сказал Кобахидзе.

    Премьер-министр отметил, что будущее грузино-американских отношений будет зависеть от результата политической борьбы внутри США.

    "Мы ждем официальной позиции от США, также терпеливо будем ждать назначения посла в Грузии. Восстановление отношений будет зависеть от того, кто победит в борьбе между администрацией Трампа и "глубинным государством". Посмотрим, чем закончится эта борьба".

    Кобахидзе также позитивно оценил приостановку принятия "Акта о друзьях", который обсуждался в Конгрессе США:

    "Приостановка принятия этого акта показывает, что "глубинное государство" не смогло достичь своей цели. Для нас главный вопрос - восстановление отношений на основе реального партнерства".

    Gürcüstanın Baş naziri: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığı yeniləməyə hazırıq

