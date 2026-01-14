Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в ОДКБ и обеспокоенность ряда стран о размещении оружия за пределами суверенной территории республики препятствовало доступу на международный рынок вооружения.

Как передает Report, слова армянского премьера приводит "Интерфакс".

"Глобальный рынок оборонного вооружения открылся для Армении после 2022 года (признание Арменией территориальной целостности Азербайджана), после того, как стало понятно, исчезла обеспокоенность, что Армения может разместить вооружение за пределами своей суверенной территории", - сказал Пашинян на встречи с послами США и стран Евросоюза.

По его словам, "есть и второй нюанс, который был связан с ОДКБ".

"Наше участие в ОДКБ было серьезным препятствием для доступа к этому международному рынку вооружений. Кроме того, в 2022 году у нас была ситуация, когда на сотни миллионов долларов были оплачены счета для получения техники и вооружения, но поставки не осуществлялись (из России). И эти события привели нас к тому, что мы поняли, что необходимо менять парадигму. Поэтому мы приняли легитимное решение заморозить наше участие в ОДКБ", - заявил премьер Армении.