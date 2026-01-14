Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 13:07
    Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что участие Еревана в ОДКБ и обеспокоенность ряда стран о размещении оружия за пределами суверенной территории республики препятствовало доступу на международный рынок вооружения.

    Как передает Report, слова армянского премьера приводит "Интерфакс".

    "Глобальный рынок оборонного вооружения открылся для Армении после 2022 года (признание Арменией территориальной целостности Азербайджана), после того, как стало понятно, исчезла обеспокоенность, что Армения может разместить вооружение за пределами своей суверенной территории", - сказал Пашинян на встречи с послами США и стран Евросоюза.

    По его словам, "есть и второй нюанс, который был связан с ОДКБ".

    "Наше участие в ОДКБ было серьезным препятствием для доступа к этому международному рынку вооружений. Кроме того, в 2022 году у нас была ситуация, когда на сотни миллионов долларов были оплачены счета для получения техники и вооружения, но поставки не осуществлялись (из России). И эти события привели нас к тому, что мы поняли, что необходимо менять парадигму. Поэтому мы приняли легитимное решение заморозить наше участие в ОДКБ", - заявил премьер Армении.

    Армения ОДКБ Никол Пашинян вооружение
    Nikol Paşinyan: KTMT-yə üzvlük silah bazarına çıxışımıza maneə yaradırdı

    Последние новости

    13:16

    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    Энергетика
    13:15

    В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей

    Внутренняя политика
    13:13

    Пашинян заявил, что участие Армении в ЕАЭС пока совместимо евроинтеграцией

    В регионе
    13:07

    Премьер: Членство в ОДКБ мешало Армении получить доступ к мировому рынку вооружений

    В регионе
    13:05

    СМИ: Израиль и арабские страны просят США пока не атаковать Иран

    В регионе
    12:58

    Уиткофф и Кушнер в течение января планируют совершить визит в Москву

    В регионе
    12:55

    Вашингтон ведет работу с Баку и Ереваном для логического завершения мирного процесса

    В регионе
    12:52

    Пашинян доволен процессом демаркации на границе с Азербайджаном

    В регионе
    12:48

    Завтра в Баку ожидаются дожди, в регионах выпадет снег

    Экология
    Лента новостей