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Премьер Армении: Встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби может иметь положительные результаты

Премьер Армении: Встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби может иметь положительные результаты Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби прошла в положительном русле.
В регионе
16 июля 2025 г. 16:43
Премьер Армении: Встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби может иметь положительные результаты

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби (ОАЭ) прошла в положительном русле.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер Армении Никол Пашинян.

"Встреча в Абу-Даби стала первым случаем, когда стороны заранее договорились о встрече и переговорах", - сказал он.

Он отметил, что разговор с президентом Азербайджана может иметь положительные результаты, но он пока не будет раскрывать, какие именно.

"Обсуждение было очень полезным, надеюсь, мы продолжим разговор в этом формате", — добавил он.

Отметим, что 10 июля в городе Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армения Никола Пашиняна. МИД Азербайджана заявил о том, что на встрече обсуждались различные аспекты мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

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