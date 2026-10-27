Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
- 27 октября, 2026
- 12:23
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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 16-19° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.
В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых восточных районах возможны ливни, грозы и град. На отдельных территориях временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 12-15°, днем - 18-21° тепла, в горах ночью - 0-5°, а днем - 5-9° тепла.