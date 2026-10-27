Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем ​​- 16-19° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.

В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых восточных районах возможны ливни, грозы и град. На отдельных территориях временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-15°, днем ​​- 18-21° тепла, в горах ночью - 0-5°, а днем ​​- 5-9° тепла.