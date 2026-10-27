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    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

    Экология
    • 27 октября, 2026
    • 12:23
    Завтра в Азербайджане ожидаются дожди

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером местами возможны дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем ​​- 16-19° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 769 мм ртутного столба, относительная влажность составит 55-65%.

    В регионах Азербайджана местами пройдут кратковременные дожди. В некоторых восточных районах возможны ливни, грозы и град. На отдельных территориях временами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 12-15°, днем ​​- 18-21° тепла, в горах ночью - 0-5°, а днем ​​- 5-9° тепла.

    Прогноз погоды Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Azərbaycanda hava yağışlı olacaq
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