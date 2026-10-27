Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ММ утвердил в I чтении поправки о требованиях к качеству телекоммуникационных услуг

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 12:19
    ММ утвердил в I чтении поправки о требованиях к качеству телекоммуникационных услуг

    Милли Меджлис (ММ) утвердил в первом чтении законопроект об уточнении правового содержания обязательных требований к качеству телекоммуникационных услуг в Азербайджане и обеспечении принципа правовой определенности.

    Как сообщает Report, в связи с этим проект поправок в закон "О телекоммуникации" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Было отмечено, что статья 33.1.5 упомянутого закона обязывает операторов оказывать услуги с качеством, соответствующим установленным стандартам, нормам и правилам.

    Формулировки "стандарты, нормы и правила" и "стандарты телекоммуникационных услуг" не позволяют однозначно определить круг конкретных и обязательных требований, которые должны соблюдаться при оказании телекоммуникационных услуг. В отличие от них понятие "показатели качества" содержит измеримые и проверяемые критерии, определяющие уровень качества услуги, и более точно отражает предмет регулирования.

    Утвержденные решением Коллегии Министерства цифрового развития и транспорта от 21 декабря 2023 года "Показатели качества услуг в сфере связи и высоких технологий, в том числе интернет-услуг" определяют конкретные показатели качества, которые должны обеспечиваться. Эти показатели, содержащие основные критерии для измерения и оценки качества услуг, выступают в качестве обязательных требований к деятельности операторов и провайдеров.

    Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Телекоммуникационные услуги
    Parlament telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət tələblərinin dəqiqləşdirilməsini I oxunuşda qəbul edib
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:46
    В Британии двум подозреваемым предъявили обвинения по делу об авиабазе
    Другие страны
    13:45
    Азербайджан и нидерландская C. Steinweg Group обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору
    Инфраструктура
    13:40
    Фарид Шафиев: Азербайджан и ЕС должны закрепить углубление партнерства новым соглашением
    Внешняя политика
    13:38
    FT: Четыре авиакомпании США могут сэкономить $580 млн в год из-за похудевших пассажиров
    Это интересно
    13:30
    Фарид Шафиев: Требование Азербайджана к Армении по конституции не является чрезмерным
    Внешняя политика
    13:24
    Мырадалиев: Межкультурный диалог требует постоянной работы во имя мира
    Внешняя политика
    13:24
    Эксперт призвал создать новые инструменты борьбы с цифровым расизмом
    Kультурная политика
    13:18
    Представитель ЮНЕСКО: Женщины недостаточно привлекаются к принятию решений
    Внешняя политика
    13:17
    Мирзоян: TRIPP позволит Армении через Азербайджан налаживать связи с третьими странами
    В регионе
    Лента новостей