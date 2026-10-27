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    Сборная Азербайджана завершила победой заключительный матч Турнира развития УЕФА

    Футбол
    • 27 октября, 2026
    • 12:14
    Сборная Азербайджана завершила победой заключительный матч Турнира развития УЕФА

    Юношеская сборная Азербайджана по футболу U-15 провела свой последний матч на Турнире развития УЕФА, организованном на Мальте.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

    Матч со сборной Литвы завершился со счетом 1:1. В составе сборной Азербайджана, возглавляемой Александром Гроссом, отличился Зафар Ибрагим. В серии пенальти сборная одержала победу со счетом 2:1 и завершила турнир победой.

    Напомним, что сборная Азербайджана U-15 в первом матче турнира проиграла Латвии со счетом 0:3, а во второй встрече уступила Мальте со счетом 0:1.

    Турнир развития УЕФА Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА)
    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub
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