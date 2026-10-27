İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2026
    • 11:52
    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub

    15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Maltada təşkil olunan UEFA İnkişaf Turnirində sonuncu oyununu keçirib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Litva yığması ilə qarşılaşma 1:1 hesabı ilə başa çatıb. Aleksandr Qrossun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan komandasının heyətində Zəfər İbrahim fərqlənib. Penaltilər seriyasında 2:1 hesabı ilə üstün olan yığma turniri qələbə ilə başa vurub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycanın U-15 millisi turnirdəki ilk matçında Latviyaya 0:3, ikinci görüşündə isə Maltaya 0:1 hesabı ilə məğlub olub.

    Aleksandr Qross Azərbaycanın U-15 millisi UEFA İnkişaf Turniri
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:04
    Parlament telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyət tələblərinin dəqiqləşdirilməsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    12:03
    MM məhkəmə aidiyyəti ilə əlaqədar iki məcəllədə dəyişiklik layihəsini I oxunuşda qəbul edib
    Milli Məclis
    11:56
    Əcnəbi aqronom, bağçılıq üzrə mütəxəssis və baytarlara Azərbaycanda yaşamaq icazəsi I oxunuşda qəbul edilib
    Milli Məclis
    11:53
    Azərbaycanın kredit ittifaqları 9 ayda 1,5 milyon manat zərər edib
    Maliyyə
    11:52
    Azərbaycan millisi UEFA İnkişaf Turnirini qələbə ilə başa vurub
    Futbol
    11:52
    Sabah Yardımlının 7 kəndində qaz olmayacaq
    Energetika
    11:51
    Azərbaycan BOKT-larının xalis mənfəəti 2,55 dəfə artıb
    Maliyyə
    11:40
    "Card to card"a limit fonunda ödəniş kartlarının sayında artım iki dəfə sürətlənib
    Maliyyə
    11:36
    Məhəmməd Əl-Malik: ICESCO Azərbaycanın dəstəyi ilə Suriyada 100-dən çox məktəbi bərpa edir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti