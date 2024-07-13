Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.
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"Стороны обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США будут продолжать способствовать установлению подлинного мира между двумя странами и обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что растущая милитаризация Армении остается источником беспокойства.