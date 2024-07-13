Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Премьер-министр Никол Пашинян и заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея обсудили переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

"Стороны обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Заместитель госсекретаря подчеркнула, что США будут продолжать способствовать установлению подлинного мира между двумя странами и обеспечению безопасности и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что растущая милитаризация Армении остается источником беспокойства.