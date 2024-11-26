Премьер Армении: Главой Комитета госдоходов будет назначен Эдуард Акопян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового главы Комитета госдоходов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового главы Комитета госдоходов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер написал в соцсетях.

"Эдуард Акопян, который в настоящее время занимает должность заместителя министра финансов, будет назначен главой Комитета государственных доходов", - сообщил Пашинян.

Ранее глава Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян подал в отставку. Пашинян прокомментировал отставки чиновников в соцсетях, отметив, что он попросил нескольких высокопоставленных чиновников уйти в отставку..