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Премьер Армении: Главой Комитета госдоходов будет назначен Эдуард Акопян

Премьер Армении: Главой Комитета госдоходов будет назначен Эдуард Акопян Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового главы Комитета госдоходов.
В регионе
26 ноября 2024 г. 11:17
Премьер Армении: Главой Комитета госдоходов будет назначен Эдуард Акопян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал имя нового главы Комитета госдоходов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер написал в соцсетях.

"Эдуард Акопян, который в настоящее время занимает должность заместителя министра финансов, будет назначен главой Комитета государственных доходов", - сообщил Пашинян.

Ранее глава Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян подал в отставку. Пашинян прокомментировал отставки чиновников в соцсетях, отметив, что он попросил нескольких высокопоставленных чиновников уйти в отставку..

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