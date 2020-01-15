Премьер Армении дал показания в Следственном комитете

Впервые в истории Армении премьер Никол Пашинян пришел в Следственный комитет для того, чтобы ответить на вопросы следователя.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил в Facebook.

Пашинян сделал селфи в кабинете следователя, который сидел за столом и смотрел в монитор компьютера.

"Впервые в истории Армении текущий руководитель страны явился в СК", — написал Пашинян.

Премьер Армении признался, что ответил на вопросы в офисе следственного управления.