Премьер Армении будет присутствовать на военном параде в Пекине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Китай по приглашению президента Китая Си Цзиньпина не только примет участие в саммите ШОС, но и будет присутствовать на военном параде в честь 80-летия победы Китая над Японией, который пройдет 3 сентября в Пекине.

Как передает Report, об этом на приеме в посольстве Китая в Армении 25 августа сообщил глава диппредставительства Ли Синьвей.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС, в котором примет также участие премьер Армении.