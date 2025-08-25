О нас

Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине

Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине Премьер Армении Никол Пашинян будет присутствовать на военном параде  в Пекине.
В регионе
25 августа 2025 г. 19:37
Премьер Армении будет присутствовать на военном параде  в Пекине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время визита в Китай по приглашению президента Китая Си Цзиньпина не только примет участие в саммите ШОС, но и будет присутствовать на военном параде в честь 80-летия победы Китая над Японией, который пройдет 3 сентября в Пекине.

Как передает Report, об этом на приеме в посольстве Китая в Армении 25 августа сообщил глава диппредставительства Ли Синьвей.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине пройдет саммит ШОС, в котором примет также участие премьер Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Baş naziri Pekində keçiriləcək hərbi paradda iştirak edəcək

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi