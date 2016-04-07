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    ​Премьер-министр России прибыл в Армению

    Планируется подписание ряда документов межправительственного, межведомственного и межрегионального характера

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится с визитом в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сотрудник аппарата правительства РФ.

    Премьер-министры России и Армении Дмитрий Медведев и Овик Абрамян в ходе переговоров планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия в инвестиционной, энергетической и транспортной сферах, а также вопросы дальнейшего укрепления евразийской интеграции.

    Планируется подписание ряда документов межправительственного, межведомственного и межрегионального характера. В рамках визита Медведев также встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном.

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