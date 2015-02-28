Премьер Турции: "Разговор на языке оружия и насилия подошел к концу"

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Турция вступила в новую стадию мирного урегулирования курдского вопроса", - заявил премьер-министр страны Ахмет Давутоглу, комментируя призыв лидера террористической ПКК Абдуллы Оджалана к своим сторонникам сложить оружие и провести конгресс по урегулированию.
"Разговор на языке оружия и насилия подошел к концу, путь к демократической политике открыт, процесс мирного урегулирования вступил в новую фазу", - заявил Давутоглу, выступая на конгрессе молодежного крыла правящей Партии справедливости и развития в Анкаре.
Он добавил, что разделение граждан Турции на турок, курдов, алевитов, суннитов не будет использоваться для того, чтобы "сеять семена раздора" между ними, информирует Report со ссылкой на агентство Анадолу.
News DepartmentАвтор новости
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