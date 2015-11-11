Премьер: Турция приложит все усилия для вступления в Евросоюз

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Анкара готова приложить все усилия, чтобы добиться прогресса во вступлении страны в ЕС, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на встрече с первым вице-председателем Еврокомиссии Францем Тиммермансом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Тиммерманс находится в Турции с визитом, в ходе которого обсуждаются итоги выборов в парламент Турции 1 ноября, процесс интеграции Турции в ЕС, миграционный поток из Сирии, либерализация визового режима, реализация соглашения о реадмиссии и урегулирование кипрской проблемы.

Давутоглу на встрече с Тиммермансом подчеркнул, что самым приоритетным вопросом нового турецкого правительства является полная интеграция Турции в ЕС.

"В этом отношении мы ждем от Евросоюза необходимых шагов по ряду вопросов, в частности, открытию новых пунктов переговоров. Турция готова приложить все усилия для прогресса в процессе вступления в ЕС", — цитирует турецкого премьера агентство Anadolu.