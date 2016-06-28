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    ​Премьер Турции: Эрдоган может провести телефонный разговор с Путиным на этой неделе

    В среду или четверг наш президент проведет телефонный разговор с господином Путиным

    Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым утверждает, что президент Турции Тайип Эрдоган может на этой неделе провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает Report, такая информация размещена на официальном аккаунте премьера в Twitter.

    "Турецкому и российскому народу не нравится этот кризис. В среду или четверг наш президент проведет телефонный разговор с господином Путиным", - сообщил Йылдырым.

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