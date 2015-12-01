Премьер Турции: Анкара готова к худшим сценариям в связи с экономическими мерами Москвы

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара готова к худшим сценариям в связи с введенными Россией экономическими мерами, но надеется, что до этого дело не дойдет.

"У нас есть меры, которые мы можем принять. Надеюсь до этого дело не дойдет", - сказал он в прямом эфире телекомпаний HABERTURK и Show TV, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Давутоглу сообщил, что в ближайшее время будут оглашены меры турецкого правительства, направленные на сведение к минимуму последствий введенных против Турции экономических мер.

"В ближайшее время мы объявим обществу о том, что будем делать, чтобы они (меры) не повлияли на турецкую экономику. Если возникнут потери в балансе экспорта-импорта и в вопросе энергоносителей, они будут взаимными. Поэтому вместо обвинений, которые навредят двум сторонам и объявления эмбарго, я предпочитаю совместный диалог", - сказал Давутоглу.

Давутоглу также заявил, что кризис с Россией из-за сбитого бомбардировщика Су-24 возник не по вине официальной Анкары.

"Турция не была стороной, которая начала кризис с Россией", - сказал он.

"Это граница Турции с Сирией… Если бы мы не выполнили действий в отношении самолета, который нарушил воздушное пространство, мы не выполнили бы свои обязанности", - отметил турецкий премьер.