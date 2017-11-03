Премьер-министры Армении и Узбекистана договорились активизировать межгосударственные связи

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Узбекистан премьер-министр Армении Карен Карапетян встретился с главой правительства этой страны Абдуллой Ариповым, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы правительства Армении, в ходе беседы премьер-министр Карапетян отметил, что Армения заинтересована в активизации межгосударственных связей с Узбекистаном.

По словам Карена Карапетяна, стороны должны активно развивать контакты на уровне бизнес-сообществ, торгово-промышленных палат, специализированных агентств развития. В этом плане была отмечена важность создания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Премьер-министр Армении обратил особое внимание на перспективы сотрудничества в рамках создаваемой на границе с Ираном свободной экономической зоны. Собеседники обсудили возможности развития взаимодействия в области туризма, в частности, был затронут вопрос открытия прямого воздушного сообщения между Ереваном и Ташкентом, а также дипломатических представительств. Карен Карапетян и Абдулла Арипов договорились придать новый импульс двусторонним отношениям, что приведет к активизации как политических, так и экономических связей между двумя странами.

На сегодняшний вечер намечена также встреча премьер-министра Армении с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.