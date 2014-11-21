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    Премьер-министр Беларуси призвал страны СНГ усилить борьбу с серым импортом

    В Ашхабаде открылось заседание Совета глав правительств СНГ

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Таможенный периметр СНГ прочно не закрыт и необходимо усилить борьбу с контрабандой и серым импортом из-за пределов Содружества. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, открывая расширенное заседание Совета глав правительств (СГП) СНГ в Ашхабаде.

    М.Мясникович предложил коллегам активизировать "координацию работы таможенных служб по борьбе с контрабандой и серым импортом из-за пределов СНГ". "Не секрет, что сегодня таможенный периметр Содружества еще прочно не закрыт, и исполком (СНГ) должен на эти вопросы обратить внимание, организовав соответствующую работу", — подчеркнул он.

    Беларусь в настоящее время председательствует в СГП СНГ.

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