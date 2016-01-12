Премьер-министр Турции созвал экстренное заседание

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу созывает экстренное заседание в связи с прогремевшим взрывом на центральной площади Стамбула, сообщает Report со ссылкой на AFP.

В свою очередь МИД Германии рекомендовал находящимся в Стамбуле туристам избегать мест массового скопления людей.

В центре Стамбула на площади Султанахмет прогремел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 10 человек, 15 получили ранения. По сообщениям турецких СМИ, среди погибших - несколько граждан Германии.