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    Премьер-министр Турции созвал экстренное заседание

    МИД Германии рекомендовал находящимся в Стамбуле туристам избегать мест массового скопления людей

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу созывает экстренное заседание в связи с прогремевшим взрывом на центральной площади Стамбула, сообщает Report со ссылкой на AFP.

    В свою очередь МИД Германии рекомендовал находящимся в Стамбуле туристам избегать мест массового скопления людей. 

    В центре Стамбула на площади Султанахмет прогремел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 10 человек, 15 получили ранения. По сообщениям турецких СМИ, среди погибших - несколько граждан Германии. 

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