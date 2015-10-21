Премьер-министр Турции: Лучше бы Асад остался в Москве подольше

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ "Лучше бы Башар Асад остался в Москве подольше, чтобы сирийский народ от него отдохнул и таким образом начался бы переходный процесс".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу журналистам в Анкаре, комментируя визит главы сирийского режима Б.Асада в столицу России.

Он добавил, что турецкая политика в отношении Сирии ясна, и официальная Анкара не признает режима Башара Асада, который жестоко обходится со своим народом.

По словам Давутогду, Сирия нуждается в переходном процессе: "Главное, чтобы в Сирию вернулся мир. Нужен переходный процесс, который обеспечил бы уход Асада. И этот процесс должен был принят сирийским народом", - заявил Давутоглу.