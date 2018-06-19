Премьер-министр Турции: Анкара найдет альтернативы в связи с отказом США поставить F-35

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Анкара найдет альтернативы в связи с решением сената США о прекращении ее участия в программе производства F-35. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Накануне сенат принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год. Он предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Среди причин называли также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.

"Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Такие действия со стороны сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства", — цитирует Йылдырыма телеканал NTV.

Турция участвует в проекте наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить сто истребителей.