​Премьер-министр: Тариф на электричество в Грузии - один самых низких в регионе

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ В Грузии стоимость электричества одна из самых низких в регионе, и останется такой, даже несмотря на повышение тарифа, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

Как сообщает Report со ссылкой на "Грузия-Online", при этом премьер подтвердил, что решение о повышении тарифа на свет, принятое ранее в отношении регионов, ожидается и касательно Тбилиси.

"Если бы Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) не приняла решение о повышении тарифа, компании не смогли мы обеспечить подачу (населению) электроэнергии в непрерывном режиме. Предположительно, повышение тарифа ожидается и в Тбилиси", - заявил премьер.

С 1 августа в регионах Грузии будет повышен потребительский тариф на электроэнергию для абонентов компании Energo-Pro Georgia - на 3,95 тетри/кВтч (1,75 цента/кВтч). Заявки по корректировке тарифа для своих абонентов также внесли в комиссию компания "Теласи" и находящаяся в режиме банкротства "Кахетинская дистрибуционная компания".

Гарибашвили напомнил, что три года назад, после прихода к власти правящей коалиции "Грузинская мечта", оказалось возможным снизить тариф на электроэнергию примерно на 4 тетри.

"Но сегодня ситуация изменилась не только в нашей стране, но и в регионе, из-за чего корректировка тарифа на 3,35 тетри оказалась неизбежна. И в то же время, несмотря на рост, сегодня у нас один из самых низких тарифов в регионе", - отметил премьер-министр Грузии.