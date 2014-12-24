Премьер-министр России: 2015 год будет сложнее нынешнего

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Наступающий 2015 год будет для России крайне непростым. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Уходящий год был трудным. Наступающий год будет еще более сложным. Наша задача - руководителей правительства, профессиональных союзов и работодателей - сделать все, чтобы нашим людям жилось как минимум комфортно", - заявил Д.Медведев.

Медведев призвал участников итогового заседания российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений содействовать тому, чтобы россияне в 2015 году могли как можно более комфортно пережить непростые экономические условия.