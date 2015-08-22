 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Премьер-министр РФ: Российские госчиновники посещали и будут посещать Курильские острова

    Мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами”

    Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Россия хочет дружить с Японией, но российские госчиновники как посещали, так и будут посещать Курильские острова.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам.

    "Мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами, которые являются частью РФ, входят в субъект Российской Федерации под название Сахалинская область, - подчеркнул Медведев. - Поэтому мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы".

    Глава российского правительства особо подчеркнул, что позиция нашей страны простая: "Мы с Японией хотим дружить, Япония - наш сосед". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi