​Премьер-министр РФ: Российские госчиновники посещали и будут посещать Курильские острова

Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Россия хочет дружить с Японией, но российские госчиновники как посещали, так и будут посещать Курильские острова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам.

"Мы хорошо относимся к Японии, но это никак не должно быть связано с Курильскими островами, которые являются частью РФ, входят в субъект Российской Федерации под название Сахалинская область, - подчеркнул Медведев. - Поэтому мы посещали, посещаем и будем посещать Курилы".

Глава российского правительства особо подчеркнул, что позиция нашей страны простая: "Мы с Японией хотим дружить, Япония - наш сосед".