Премьер-министр Грузии посетит Великобританию

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили примет участие в работе лондонского Антикоррупционного саммита 2016 года, который проводится по инициативе премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона.
Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявили в пресс-службе премьера Грузии.
Саммит посетят лидеры более 40 стран мира, президенты МВФ и Всемирного банка.
В рамках визита запланирована встреча премьер-министра с министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном, с исполнительным директором British Petroleum Робертом Дадли.
Квирикашвили выступит с речью в аналитическом центре Chatham House, расскажет об инвестиционном потенциале Грузии на бизнес-форуме Georgia Investor Day.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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