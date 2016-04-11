Премьер-министр Грузии посетит Объединенные Арабские Эмираты

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ 11-12 апреля премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает Report, по информации пресс-службы администрации правительства, Георгий Квирикашвили примет участие в ежегодном инвестиционном форуме в Дубае (AIM 2016) и выступит на пленарной сессии: Global Leaders Debate.

Георгий Квирикашвили расскажет участникам форума о роли Грузии в проекте "Нового Шелкового пути".

В рамках двухдневного визита премьер-министр Грузии проведет встречи с премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мохаммедом ибн Рашид аль-Мактумом и наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бен Зайд аль-Нахайяном.