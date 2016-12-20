Премьер-министр Грузии едет в Турцию

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня посетит Турцию, где примет участие в открытии Евразийского тоннеля, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия.

В ходе однодневного рабочего визита премьер Грузии встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

Квирикашвили также планирует посетить стадион "Водафон Арена" в районе Бешикташ в Стамбуле и почтить память погибших 10 декабря в результате взрыва.

Премьера Грузии будут сопровождать министр экономики и устойчивого развития Георгий Гахария, замглавы МИД Давид Дондуа и советник премьера по международным делам Тедо Джапаридзе.

Евразийский тоннель протяженностью 5,4 км соединит азиатскую и европейскую части Стамбула по дну Босфорского пролива. По разным подсчетам, строительство нового автомобильного тоннеля Турции обошлось в 1,3 млрд долларов США.