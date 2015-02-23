Премьер Грузии призвал не паниковать в связи с падением курса лари

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал ситуацию вокруг падения курса национальной валюты — лари, и заверил граждан, что ситуация находится под контролем и нет причин для паники.

"Нами разработан и детально расписан план, который направлен на скорейшую стабилизацию ситуации вокруг курса лари. Кроме того, у нас есть ряд интересных предложений и механизмов для привлечения новых инвестиций в страну", - сказал премьер, заявление которого распространила пресс-служба главы правительства.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости", курс лари по отношению к доллару начал активно понижаться с 20 ноября прошлого года, а за последние несколько дней курс лари упал на 20 процентных пунктов. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 21 февраля в размере 2,1771 GEL/$1.

По словам Гарибашвили, ситуация и события в регионе негативно влияют на курс лари, однако правительство Грузии разработало ряд мер для исправления ситуации. "В целом для региона характерна сложная экономическая ситуация, которая, в частности, сложилась на Украине и ряде стран Европы. Грузия со своей небольшой экономикой зависит от глобальных процессов. Естественно, что эти процессы негативно отражаются на курсе нашей национальной валюты", — отметил премьер.

"По моему личному поручению команда правительства ведёт активную работу в этом направлении для решения проблемы. Мы работаем 24 часа в сутки, координируя шаги с президентом Национального банка Грузии", — заявил Гарибашвили.

Также премьер-министр отметил готовность правительства сократить административные затраты в связи с негативным влиянием падения курса национальной валюты на "карманы" граждан и на финансовую ситуацию в целом.