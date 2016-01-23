​Премьер Грузии не видит ничего тревожного в падении курса национальной валюты

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили не считает тревожным обесценивание национальной валюты.

Как передает Report, по его словам, власть настроена оптимистично и в долгосрочной перспективе не видит ничего негативного в том, что на сегодня лари теряет в цене.

"Это корректировка курса лари по отношению к девальвации, которая имела места в прошлые дни в соседних странах. Ничего тревожного в этом нет. У нас действительно есть все причины быть настроенными оптимистично. В Грузии в нынешнем году будет довольно хороший экономический рост. Никаких оснований видеть что-то негативное в этом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, мы не видим", - заявил Квирикашвили журналистам в Давосе.

Напомним, что сегодня курс лари по отношению к одному доллару составил 2,4694.