​Премьер Эстонии: Взаимодействие с ЕС зависит от выбора Армении и Азербайджана

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Программа Восточное партнерство, конечно, продолжит искать наилучшие пути показать, что страны-партнеры приветствуются на своем пути к членству или интеграции с ЕС".

Как отмечает Report, об этом в беседе с журналистами в рамках второго дня саммита Восточного партнерства Европейского союза в Риге заявил премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас.

Что касается вопроса о дальнейшем взаимодействии ЕС с Арменией и Азербайджаном, он отметил, что программа Восточное партнерство открыта.

"И это, конечно, зависит от выбора данной страны – каким путем она идет. Мы показали, что очень открыты", - сказал Таави Рыйвас.

Заключительное заявление, добавил эстонский премьер, находится еще на этапе обсуждений. "Поэтому мы не можем сказать, как оно будет выглядеть", - добавил он.