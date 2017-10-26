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    Премьер Армении: Часть реформ остается на бумаге

    Карен Карапетян: Поручения реализуются частично либо неполноценно

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Часть проводимых реформ остается на бумаге, поручения реализуются частично либо неполноценно". 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил премьер-министр страны  Карен Карапетян.

    По его словам, в текущем году были разработаны и находятся в процессе реализации ряд мероприятий, нацеленных на улучшение бизнес-среды, однако определенная часть общества не знает об этом, некоторым предпринимателям эти реформы не были представлены подобающим образом и пр.

    В связи с этим Карапетян поручил вице-премьеру Ваче Габриеляну созвать в ближайшие дни в правительстве Армении совещание. 

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