Давутоглу: Россия, режим, PKK и YPG действуют сообща

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу выступил с резкой критикой действий России в Сирии, сообщает Report со ссылкой на агентство Анадолу.

"Россия, режим, PKK и YPG действуют сообща, пытаясь сформировать у южных границ Турции террористический пояс, некое террористическое образование", - сказал Давутоглу.

По его словам, Анкара прекрасно осознает суть подобных игр и не позволит их реализовать.

"Для защиты национальной безопасности Турции, мы не на секунду не будем сомневаться. В данном вопросе мы не будет просить разрешения у кого бы то ни было", - подчеркнул Давутоглу.

Он напомнил, что Турция с самого начала сирийского конфликта выступала за политический путь урегулирования противостояния.

"В данной связи мы положительно воспринимаем шаги по приостановке боевых действий. Однако для того, чтобы данные усилия возымели реальное воздействие, Россия и режим Башара Асада должны сдержать свои обязательства. В противном случае никакой пользы от договоренностей не будет", - подчеркнул Давутоглу.