Руководители таможенных служб cтран СНГ обсудят борьбу с нарушениями в интернет-торговле

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Вопросы противодействия нарушениям в сфере трансграничной интернет-торговли вынесены на обсуждение на заседании Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб cтран СНГ, сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА.

На тринадцатом заседании комитета, который проходит в Гродно, принимают участие руководители Государственного таможенного комитета Беларуси и Федеральной таможенной службы России, главы таможенных комитетов и служб Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Управления таможенной полиции Латвии.

Один из вынесенных на обсуждение вопросов предусматривает консолидацию усилий по противодействию правонарушениям в сфере трансграничной интернет-торговли. На заседании заслушают отчет о деятельности рабочей группы по борьбе с незаконным международным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ.