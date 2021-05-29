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Представители МИД Туркменистана и Израиля обсудили двустороннее партнёрство и диалог в формате "C5+1"

Представители МИД Туркменистана и Израиля обсудили двустороннее партнёрство и диалог в формате "C5+1" По видеоконференцсвязи состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева с заместителем генерального директора, главой Департамента Евро-Азии и Балканских стран МИД Израиля Гэри Кореном.
В регионе
29 мая 2021 г. 12:30
Представители МИД Туркменистана и Израиля обсудили двустороннее партнёрство и диалог в формате C5+1

По видеоконференцсвязи состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Бердынияза Мятиева с заместителем генерального директора, главой Департамента Евро-Азии и Балканских стран МИД Израиля Гэри Кореном.

Как сообщает Report, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы межгосударственного взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Особый акцент был сделан на вопросе создания механизма сотрудничества между странами Центральной Азии и Государством Израиль в формате "C5+1". Стороны обменялись мнениями по данному вопросу и изложили свое видение аспектов взаимодействия в рамках такого формата.

Дипломаты также обсудили возможности расширения научных и образовательных контактов, сотрудничество по линии медицины и здравоохранения.

Была отмечена важность проведения регулярных политических консультаций на уровне МИД, а также встреч представителей профильных ведомств двух стран для активизации двустороннего диалога по широкому спектру направлений.

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