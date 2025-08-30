Представители МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы
В регионе
- 30 августа, 2025
- 00:16
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Беррисом Экинджи.
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
Отмечается, что заместители министров обсудили актуальные направления двусторонней повестки и региональные вопросы.
Со стороны Министерства иностранных дел Турции было отмечено, что во время встречи также состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним связям, кандидатуре Турции на проведение COP31, а также по текущей ситуации в Южном Кавказе.
