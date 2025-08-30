Представители МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Беррисом Экинджи.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

Отмечается, что заместители министров обсудили актуальные направления двусторонней повестки и региональные вопросы.

Со стороны Министерства иностранных дел Турции было отмечено, что во время встречи также состоялся обмен мнениями по двусторонним и многосторонним связям, кандидатуре Турции на проведение COP31, а также по текущей ситуации в Южном Кавказе.