О нас

Представители МИД Армении и ФРГ обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

Представители МИД Армении и ФРГ обсудили мирный договор между Баку и Ереваном В Ереване состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии.
В регионе
23 сентября 2024 г. 20:44
Представители МИД Армении и ФРГ обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

В Ереване состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, консультации провели замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и политический директор МИД Германии по Южному Кавказу и Центральной Азии Конрад Арц фон Штрауссенбург.

Согласно информации, было затронуто текущее положение процессов, связанных с урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитацией, а также подписанием мирного договора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian and German FMs discuss Baku-Yerevan peace process
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Almaniya XİN-ləri Azərbaycanla sülh müqaviləsi prosesini müzakirə ediblər

Самое важное

Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Проходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
ФотоПроходит первое заседание Милли Меджлиса VII созыва, в котором принял участие президент 
23 сентября 2024 г. 12:03
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi