Представители МИД Армении и ФРГ обсудили мирный договор между Баку и Ереваном

В Ереване состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии.

В Ереване состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел Армении и Германии.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, консультации провели замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян и политический директор МИД Германии по Южному Кавказу и Центральной Азии Конрад Арц фон Штрауссенбург.

Согласно информации, было затронуто текущее положение процессов, связанных с урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитацией, а также подписанием мирного договора.