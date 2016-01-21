Представители ГУАМ приняли участие в презентации пилотного проекта международной технической помощи

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В рамках осуществления международного сотрудничества ГУАМ генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев и координатор программ по политико-правовым вопросам Секретариата Николай Меленевский приняли участие в презентации пилотного проекта "Развитие системы криминального анализа и анализа рисков, совместимой со стандартами ЕС" в структурах правоохранительных органов Украины в Киеве. Как сообщает Report, на презентации данного проекта международной технической помощи, который осуществляется при поддержке Международной организации по миграции (МОМ), кроме правоохранительных органов Украины, присутствовали Глава представительства МОМ в Украине, представители Консультативной миссии Европейского Союза (EUAM), ОБСЕ, посольств США и Польши в Украине.

Представители ГУАМ в своих выступлениях приветствовали успешное осуществление проекта, в частности, отметили позитивную динамику международного сотрудничества ГУАМ и МОМ в сфере криминального анализа и анализа рисков, которое реализуется путем взаимного участия их представителей в соответствующих мероприятиях. Была подчеркнута потенциальная выгода для этого сотрудничества в дальнейшем от использования имеющихся технических ресурсов, созданных в рамках ГУАМ.