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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Представители Грузии и США обсудили вопросы региональной безопасности

    В регионе
    • 21 сентября, 2026
    • 19:39
    Представители Грузии и США обсудили вопросы региональной безопасности

    Представители Грузии и США обсудили обстановку в сфере региональной безопасности и существующие вызовы, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере обороны.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство обороны Грузии.

    Заместитель помощника военного секретаря США Эндрю Лумис встретился с вице-премьером Грузии, министром обороны Иракли Чиковани.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно многолетнего совместного участия грузинских и американских военнослужащих в международных миссиях, военных учениях и других программах.

    Лумис также встретился с первым заместителем министра обороны Грузии Паатой Патиашвили и заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Иракли Чичинадзе.

    Руководство Министерства обороны Грузии подчеркнуло важность визита с точки зрения укрепления двусторонних связей в сфере обороны.

    Грузия Соединенные Штаты Америки (США)
    Gürcüstan və ABŞ nümayəndələri regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər

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