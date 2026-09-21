Представители Грузии и США обсудили вопросы региональной безопасности
- 21 сентября, 2026
- 19:39
Представители Грузии и США обсудили обстановку в сфере региональной безопасности и существующие вызовы, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере обороны.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство обороны Грузии.
Заместитель помощника военного секретаря США Эндрю Лумис встретился с вице-премьером Грузии, министром обороны Иракли Чиковани.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно многолетнего совместного участия грузинских и американских военнослужащих в международных миссиях, военных учениях и других программах.
Лумис также встретился с первым заместителем министра обороны Грузии Паатой Патиашвили и заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Иракли Чичинадзе.
Руководство Министерства обороны Грузии подчеркнуло важность визита с точки зрения укрепления двусторонних связей в сфере обороны.