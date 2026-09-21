Представители Грузии и США обсудили вопросы региональной безопасности

Представители Грузии и США обсудили обстановку в сфере региональной безопасности и существующие вызовы, а также перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сфере обороны.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство обороны Грузии.

Заместитель помощника военного секретаря США Эндрю Лумис встретился с вице-премьером Грузии, министром обороны Иракли Чиковани.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно многолетнего совместного участия грузинских и американских военнослужащих в международных миссиях, военных учениях и других программах.

Лумис также встретился с первым заместителем министра обороны Грузии Паатой Патиашвили и заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Иракли Чичинадзе.

Руководство Министерства обороны Грузии подчеркнуло важность визита с точки зрения укрепления двусторонних связей в сфере обороны.