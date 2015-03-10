Представители ФБР США прибыли в Грузию

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в понедельник встретился с представителями Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, стороны обсудили вопросы сотрудничества между МВД Грузии и ФБР, отметили достигнутый прогресс, а также обсудили планы на будущее. Была отмечена важность обмена опытом, а также проектов, осуществленных при поддержке правительства США.

Разговор коснулся тренингов и учебных визитов с точки зрения борьбы против трансграничных преступлений, терроризма, трефикинга, киберпреступлений, кибертерроризма, а также других приоритетных и важных направлений, организованных в рамках Хартии о стратегическом партнерстве.