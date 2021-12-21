Представитель Зеленского: Киев прилагает все усилия для экстрадиции Саакашвили

"Украинские власти делают все возможное для экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили".

"Украинские власти делают все возможное для экстрадиции бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили".

Как сообщает местное бюро Report, об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Facebook.

Поздравив сегодня Саакашвили с днем ​​рождения, он пожелал бывшему президенту крепкого здоровья, выдержки и бодрости: "Михаил Саакашвили остается гражданином Украины. Для президента (Владимира Зеленского - ред.) и его команды это не пустой звук... Мы прилагаем все усилия, чтобы он вернулся в Украину".