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    Представитель Турции: Мы отвергаем несерьезные подходы

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ “Мы отвергаем несерьезные подходы, такие как налаживание "дружбы, контакта, посредничества" между Турцией и террористическими группировками”.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын.

    И.Калын прокомментировал поддержку президентом Франции Эммануэлем Макроном одного из сирийского крыла террористической группировки РПК - YPG и выделил, что страны-союзники должны высказывать по отношению к терроризму категорическую позицию:

    "Мы не принимает подход о посредничестве с террористическими организациями".

    Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание быть посредником между сформировавшимися из террористических РПК/YPG-PYD Демократических сил Сирии и Турцией: 

    "Я хочу быть посредником между Демократическими силами Сирии и Турцией".

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