Представитель Турции: Мы отвергаем несерьезные подходы

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ “Мы отвергаем несерьезные подходы, такие как налаживание "дружбы, контакта, посредничества" между Турцией и террористическими группировками”.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом заявил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын.

И.Калын прокомментировал поддержку президентом Франции Эммануэлем Макроном одного из сирийского крыла террористической группировки РПК - YPG и выделил, что страны-союзники должны высказывать по отношению к терроризму категорическую позицию:

"Мы не принимает подход о посредничестве с террористическими организациями".

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание быть посредником между сформировавшимися из террористических РПК/YPG-PYD Демократических сил Сирии и Турцией:

"Я хочу быть посредником между Демократическими силами Сирии и Турцией".