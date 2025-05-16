Представитель ПСР: Все ячейки РКК должны сдать оружие

Все ячейки террористической организации РКК должны сдать оружие.

Все ячейки террористической организации РКК должны сдать оружие.

Как сообщает Report , об этом в эфире телеканала Habertürk заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

По его словам, речь идет не о том, чтобы сложить оружие, а о том, чтобы его сдать.

"Требование сдать оружие относится ко всем террористам. Мы не отказываемся от нашей решимости, необходимо предотвращать провокации. Вопрос разоружения не должен выражаться только словами, он должен проявляться и на деле.

Вооруженные силы Турции и Национальная разведывательная организация создадут соответствующие механизмы и выполнят необходимую работу. Сдача оружия террористами не должна длиться более нескольких месяцев. В противном случае может возникнуть почва для провокации", - добавил Омер Челик.