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Представитель ПСР: Все ячейки РКК должны сдать оружие

Представитель ПСР: Все ячейки РКК должны сдать оружие Все ячейки террористической организации РКК должны сдать оружие.
В регионе
16 мая 2025 г. 23:26
Представитель ПСР: Все ячейки РКК должны сдать оружие

Все ячейки террористической организации РКК должны сдать оружие.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала Habertürk заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик.

По его словам, речь идет не о том, чтобы сложить оружие, а о том, чтобы его сдать.

"Требование сдать оружие относится ко всем террористам. Мы не отказываемся от нашей решимости, необходимо предотвращать провокации. Вопрос разоружения не должен выражаться только словами, он должен проявляться и на деле.

Вооруженные силы Турции и Национальная разведывательная организация создадут соответствующие механизмы и выполнят необходимую работу. Сдача оружия террористами не должна длиться более нескольких месяцев. В противном случае может возникнуть почва для провокации", - добавил Омер Челик.

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Версия на азербайджанском языке AKP-nin sözçüsü: ​​​​​​​PKK-nın bütün qolları silahları təhvil verməlidir

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