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    Представитель правительства Германии: Мы не планируем полностью сворачивать экспорт вооружений в Турцию

    Штеффен Зайберт уточнил, что ФРГ резко сократила поставки

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Правительство Германии не планирует полностью сворачивать экспорт вооружений в Турцию на фоне кризиса в отношениях двух стран". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 13 сентября на брифинге в Берлине заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

    При этом он уточнил, что ФРГ резко сократила поставки, отказавшись от продажи вооружений и техники, которая может быть использована для "политических репрессий" в Турции.

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