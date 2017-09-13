Представитель правительства Германии: Мы не планируем полностью сворачивать экспорт вооружений в Турцию

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ "Правительство Германии не планирует полностью сворачивать экспорт вооружений в Турцию на фоне кризиса в отношениях двух стран".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 13 сентября на брифинге в Берлине заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

При этом он уточнил, что ФРГ резко сократила поставки, отказавшись от продажи вооружений и техники, которая может быть использована для "политических репрессий" в Турции.