 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Представитель МИД Турции и глава курдов Ирака обсудили вопрос борьбы с ИГ

    В ходе переговоров обсуждались воздушные операции Турции в Сирии и Ираке

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу провелв Эрбиле переговоры с главой регионального правления на севере Ирака Масудом Барзани, сообщает Report со ссылкой на TRT.

    В ходе переговоров обсуждались воздушные операции Турции в Сирии и Ираке.

    Согласно информации, полученной из дипломатических источников, во время переговоров, которые проходили в официальной резиденции Барзани, рассматривались такие вопросы, как отношения между Турцией и региональным правлением на севере Ирака, борьба с террористической организацией ИГ и трансграничная операция Турции против террористической организации "Рабочая партия Курдистана".

    Синирлиоглу, как ожидается, проведет встречу и с премьер-министром регионального правления на севере Ирака Нечирваном Барзани.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi