Представитель МИД Израиля впервые за последние 5 лет совершил официальный визит в Турцию

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Представитель министерства иностранных дел (МИД) Израиля впервые за последние 5 лет совершил официальный визит в Турцию.

Как сообщает Report, информацию распространили израильские СМИ.

Согласно информации, заместитель генерального директора МИД Израиля, глава управления стран Европы Авив Шир-Он побывал на днях в Турции, где встретился с высокопоставленными представителями внешнеполитического ведомства страны: "Данный визит – свидетельство стремления Израиля найти решение существующих проблем. Последние события привели Израиль и Турцию к осознанию важности восстановления двусторонних отношений. Надеюсь, что России и Турции удастся преодолеть разногласия. Израиль в эту ситуацию вмешиваться не намерен".