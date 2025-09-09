ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Представитель Ирана: Без серьезных мер Каспий ждет участь Аральского моря

    В регионе
    • 09 сентября, 2025
    • 12:11
    Представитель Ирана: Без серьезных мер Каспий ждет участь Аральского моря

    Каспийское море ожидает участь Аральского моря если не будут приняты серьезные меры в связи с его обмелением.

    Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Иранского института политических и международных исследований, посол Мохсен Мохаммади на 13-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    "Изменения климата создают новые угрозы. Наблюдается снижение уровня воды в Каспийском море. Если не будут приняты серьезные меры, его судьба может повторить трагический путь Аральского моря", - сказал он.

    Эксперт также отметил, что Иран всегда направлял свое основное внимание на расширение региональных торговых связей.

    Иран Каспийское море Аральское море обмеление
    İran nümayəndəsi: Xəzərlə bağlı ciddi tədbir görülməsə, onu da Aral gölünün taleyi gözləyə bilər
    Iranian rep: Caspian may face same fate as Aral Sea without serious measures

    Последние новости

    12:59

    Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношений

    Внутренняя политика
    12:58

    В Саатлы задержана подозреваемая в культивации конопли

    Происшествия
    12:55

    Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничества

    Инфраструктура
    12:50

    Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНО

    Милли Меджлис
    12:40
    Фото
    Видео

    В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работы

    Инфраструктура
    12:39

    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Происшествия
    12:35

    Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГ

    Религия
    12:33

    Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этап

    Внутренняя политика
    12:28
    Фото

    Камран Алиев принимает участие в конференции Международной ассоциации прокуроров в Сингапуре

    Внешняя политика
    Лента новостей