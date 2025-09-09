Представитель Ирана: Без серьезных мер Каспий ждет участь Аральского моря
В регионе
- 09 сентября, 2025
- 12:11
Каспийское море ожидает участь Аральского моря если не будут приняты серьезные меры в связи с его обмелением.
Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Иранского института политических и международных исследований, посол Мохсен Мохаммади на 13-м заседании Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Изменения климата создают новые угрозы. Наблюдается снижение уровня воды в Каспийском море. Если не будут приняты серьезные меры, его судьба может повторить трагический путь Аральского моря", - сказал он.
Эксперт также отметил, что Иран всегда направлял свое основное внимание на расширение региональных торговых связей.
