Представитель Госдепа США уклонился от ответа на вопрос о предоставлении террористам 50 тонн оружия

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Мы будем продолжать поддерживать YPG (Отряды народной самообороны, вооруженная группировка PYD, являющаяся сирийским крылом террористической группировки РПК - Report). Мы продолжаем переговоры с Турцией относительно YPG, понимаем и с уважением относимся к беспокойству Турции в данном вопросе".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил представитель государственного департамента США Джон Кирби.

"Нельзя забывать, что борьба против ИГИЛ важна для США и более 60 членов коалиции. Я понимаю такое отношение Турции в этому вопросу. Мы будем продолжать поддерживать группировки, активно воюющие в Сирии против ИГИЛ", - подчеркнул Д.Кирби.

На вопрос об отправке PYD 50 тонн или 27 контейнеров с оружием он сказал: "Насколько я знаю, это оружие было сброшено для сирийских арабов, воюющих с ИГИЛ. Однако лучше, если этот вопрос вы зададите Пентагону".