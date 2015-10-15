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    Представитель Госдепа США уклонился от ответа на вопрос о предоставлении террористам 50 тонн оружия

    Джон Кирби отметил, что его страна будет продолжать оказывать помощь сирийскому крылу террористической группировки РПК

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ "Мы будем продолжать поддерживать YPG (Отряды народной самообороны, вооруженная группировка PYD, являющаяся сирийским крылом террористической группировки РПК - Report). Мы продолжаем переговоры с Турцией относительно YPG, понимаем и с уважением относимся к беспокойству Турции в данном вопросе". 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявил представитель государственного департамента США Джон Кирби. 

    "Нельзя забывать, что борьба против ИГИЛ важна для США и более 60 членов коалиции. Я понимаю такое отношение Турции в этому вопросу. Мы будем продолжать поддерживать группировки, активно воюющие в Сирии против ИГИЛ", - подчеркнул Д.Кирби. 

    На вопрос об отправке PYD 50 тонн или 27 контейнеров с оружием он сказал: "Насколько я знаю, это оружие было сброшено для сирийских арабов, воюющих с ИГИЛ. Однако лучше, если этот вопрос вы зададите Пентагону". 

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