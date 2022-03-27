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Представитель ЕС обсудил с замглавы МИД Ирана переговоры по ядерной сделке

Представитель ЕС обсудил с замглавы МИД Ирана переговоры по ядерной сделке Координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора в воскресенье встретился в Тегеране с замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.
В регионе
27 марта 2022 г. 14:17
Представитель ЕС обсудил с замглавы МИД Ирана переговоры по ядерной сделке

Координатор переговоров по иранской ядерной сделке, политический директор внешнеполитической службы ЕС Энрике Мора в воскресенье встретился в Тегеране с замглавы МИД Ирана Али Багери Кани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ИСНА.

По его сведениям, стороны обсудили переговоры по ядерной сделке в Вене, включая нерешенные вопросы. Кроме того, Мора представил информацию по его последним консультациям по этой теме с другими сторонами переговоров.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной группой в формате "пять плюс один". Бывший президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этого соглашения. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в СВПД.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, а также США ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде с апреля прошлого года.

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